В Нагорном Карабахе не утихают обстрелы. Накануне вследствие обстрелов были разрушены объекты инфраструктуры и дома мирных людей.

Об этом сообщает Telegram-канал BELTA.

«Военный конфликт в Нагорном Карабахе продолжается, несмотря на подписанный сторонами документ о перемирии. От ударов страдает мирное население. Вследствие обстрелов разрушены объекты инфраструктуры и дома людей», — говорится в сообщении канала.

Фото: АРМЕНПРЕСС и АзерТАдж

Как известно, накануне Армения и Азербайджан согласовали перемирие, но почти сразу обвинили друг друга в нарушении договоренностей и в обстрелах. Ереван заявил, что вооруженные силы Азербайджана обстреляли Степанакерт (считается столицей Нагорного Карабаха). Баку сообщило об обстреле азербайджанского города Тертер и ракетном нападении на Гянджи.

В связи с обострением руководитель непризнанной Нагорно-Карабахской республики (Арцах) Араик Арутюнян заявил, что регион не может принять условия Азербайджана, поэтому он готов объявить войну.