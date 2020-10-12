Стала известна личность мужчины, который устроил самосожжение в центре Киева — им оказался боец-фронтовик ООС 49-летний Николай Микитенко. Он пошел на этот шаг в знак протеста против политики президента Украины Владимира Зеленского.

Подробности в Facebook сообщила общественная организация «Відсіч».

Также по словам дочери Микитенко Юлии, которая также является военнослужащей, в настоящее время ее отец жив, однако шансы выжить – минимальны.

Ранее, полиции Микитенко объяснил, что его не пустили в кабинет президента Украины.

В ожоговый центр мужчину госпитализировала 55-я бригада киевской городской клинической больницы №2. Перед самосожжением он был одет в камуфляжную форму и малиновый берет. На груди у него было более десятка медалей.

Из последних сообщений Микитенко в Facebook можно понять, что он недоволен политикой Зеленского в отношении бойцов, которые защищают Украину от агрессора. Его родные также это подтвердили.

«В 2014 году Микитенко участвовал в боях под Славянском в составе добровольческого батальона Национальной гвардии Украины им. Сергея Кульчицкого. Во время эвакуации сбитого вертолета на Карачуне он получил ранения, имеет группу инвалидности. После лечения служил в различных боевых подразделениях в зоне ООС», – сказано в сообщении.