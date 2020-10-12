В Киеве 11 октября скончался 26-летний военный из Хмельницкой области Александр Фарина, которого ранили в апреле в зоне ООС на Донбассе.

Об этом сообщило «Суспільне» со ссылкой на координатора центра помощи участникам АТО в Хмельницкой области Натальи Дзекар.

Как сообщается, боец АТО перенес более 20 операций после ранения.

По словам Дзекар, Фарина служил в 8 полку спецназа, впоследствии перешел на контрактную службу в 128 отдельную горно-штурмовую бригаду.

Похоронят Фарину в селе Кадиевка Ярмолинецкого района, о времени и дате сообщат позже.

Как мы уже рассказывали ранее, власть готовится к любому сценарию развития событий на востоке страны, но приоритетным для Украины является дипломатический путь решения вооруженного конфликта на Донбассе.

Также военный назвал регион Украины, который важно защитить от Путина.