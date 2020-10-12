В России в городе Бор Нижегородской области подросток расстрелял рейсовый автобус и остановку с людьми.

Подробности сообщает 360. В результате расстрела погибли три человека, еще трое ранены.

Нападавший имел при себе ружьё и рюкзак, а после совершённого преступления убежал в лес. Пострадавшим на месте оказали помощь.

Как рассказал диспетчер автобусного парка, которому принадлежит 107 автобус, водитель и пассажиры автобуса не пострадали. Мужчина попал в людей на остановке.

А по словам очевидца, молодой человек не расстреливал непосредственно автобус – в транспортное средство попала дробь, когда он стрелял по прохожим.

По словам ещё одного из очевидцев, парень приехал к бабушке. Он начал стрелять, выбежал на улицу, стрелял в автобус, убил троих людей, ранил бабушку, прохожего и женщину.

«В бегах сейчас. Все дороги перекрыли. Всех по домам разогнали», – рассказал местный житель изданию.

Предположительно, мужчину, обстрелявшего автобус, зовут Даниил Монахов, ему всего 18 лет. Также появилась ориентировка на преступника.

Как мы уже рассказывали ранее, в городе Вишневое Киевской области экс-полицейский открыл стрельбу по прохожим, которые сделали ему замечание из-за неправильной парковки.