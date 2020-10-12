В среду, 14 октября, православные и греко-католики отмечают один из самых почитаемых в Украине праздников — Покрова Пресвятой Богородицы, в народе — Покров.

НАРОДНАЯ ПРАВДА собрала для вас верования, приметы и правила, которых в этот день традиционно придерживаются в Украине.

Покрова — это праздник воинов и их родных. В этот день матери, жены и невесты воинов просят Богородицу защитить их сыновей и любимых и верят, что такая молитва помогает.

Богородице молятся и девушки, которые хотят выйти замуж. В древности в этот день завершался неофициальный период сватаний и начиналась пора свадеб. Сейчас девушки уже не волнуются, что их не сосватали к 14 октября, но верят, что молитва к Пречистой помогает найти хорошего мужа.

В храм в этот день отправляются бездетные женщины, а то и супруги. Верят, что молитва принесет долгожданное родительство.

На Покров о заступничестве просят все больные, обиженные, отчаявшиеся, заключенные.

Просят Богородицу в этот день о спокойствии в семье, о том, чтобы защитила дом, город или село, страну от всего злого — землетрясения, пожара, нападений захватчиков и др.

Праздник ведет историю от 910 года. Тогда во время осады Константинополя сарацинами после молитвы блаженного Андрея Богородица явилась людям, которые молились в храме, и простерла над ними свой белый покров (омофор), сделав их невидимыми для врагов. В честь этого и был установлен праздник.

Много есть легенд и о казаках, которых защитила Пречистая. Поэтому 14 октября отмечается и День украинского казачества. На Сечи особо почитали праздник Покрова.

Существуют и другие верования. Говорят, что если в этот день выпадет снег, то нужно им умыться, чтобы быть здоровым и красивым.

14 октября нельзя ничего одалживать, но нужно быть щедрым в милостыни. Чем больше отдашь на Покров бедным, тем больше получишь сам, — верили наши предки.

На Покров впервые топили в печи, чтобы год был теплым. Также пекли блины и пироги, чтобы был достаток.

Хозяйка снимала полотенце с иконы Богородицы и развешивала над входом — чтобы защитить домочадцев.

В некоторых регионах Украины на Покрову через сито поливали водой деток, чтобы они были здоровыми и умными. Кстати, учебный год тоже когда-то начинался на Покров.

Что нельзя делать на Покров

14 октября нельзя делать того, что и в другие большие христианские праздники. Нельзя тяжело работать ради обогащения, ссориться, обижать кого-то.

Раньше считалось, что нельзя отказывать девушке, если в этот день кто-то посватался к ней, потому что это, мол, подарок Богородицы.

Напомним, что 21 сентября в Украине праздновали Рождество Пресвятой Богородицы. С этим праздником тоже связаны различные верования.