Для всего православного мира 14 октября является особенной датой — именно в этот день отмечается большой праздник Покрова Пресвятой Богородицы. С ним связано множество народных традиций и суеверий.

«Народная Правда» разобралась в его истории, значении для верующих и самых распространенных украинских традициях, связанных с ним.

Этимология названия данного праздника происходит от следующих слов: Покров Пресвятыя Владычицы нашея Богородицы и Приснодевы Марии. Однако люди сократили имя этого дня до всем известного Покрова дня или Покрова.

Следует отметить, что для Украины этот день приобрел не только религиозный смысл. Ведь 14 октября в нашей стране также принято отмечать и День украинского казачества. А с 2015 года указом президента Украины Петра Порошенко — и День защитника Украины.

Не секрет, что каждый праздник породил в народе множество поверий и примет. Покров также не стал исключением. Так, в этот день верующим запрещено заниматься серьезным физическим трудом и масштабными домашними делами, как, например, стройка, ремонт, уборка, шитье, стирка, рукоделие, глажка, копание и прочее. Если же выполнение некоторых заданий нельзя отложить, их рекомендуется выполнять надлежащим образом.

Также в Покров день нельзя ни с кем ссориться, употреблять бранные слова, пить алкоголь и даже не одобряется приготовление больших блюд вплоть до ночи.

Что касается суеверий, то в указанный праздник людям следует опасаться брать и давать деньги в долг, а также отказывать сватам. Народные поверья гласят, что девушку, которая так поступит, никто больше не позовет замуж в ближайшие три года.

Примечательно, что в Украине Покров стал своеобразной отдельной частью истории. Испокон веков этот день ассоциировался у людей с тем, что земля в этот день уже должна быть покрыта листьями или снегом.

Согласно преданию и легендам, именно на Покров запорожские казаки отправлялись на зимовку по своим хуторам и зимовкам. На Сечи оставалась только постоянная залога из сечевиков, которые не имели в жизни ничего, кроме собственного оружия, и других казаков, которые по разным причинам оставались в своих куренях.

Еще одной особенностью этого дня в Украине в старые времена было то, что именно до Покрова должен был завершиться период сватовства и приготовления к свадьбам, который начинался после Успения Богоматери. Это связано с тем, что к началу октября заканчивались все важнейшие сельские работы на земле (в том числе сев озимых), завершался земледельческий цикл работ. Собранный урожай и более-менее свободное время давали возможность для проведения свадеб. Считалось, что это самая благодатная пора для свадебных гуляний, начала вечерниц, которые продолжались вплоть до Филипповского поста. Отсюда берут начало свадебные осенние недели. Впоследствии, под влиянием христианства, возникла следующая традиция: девушки, которые хотели выйти замуж именно в этом году, должны были побывать на празднике Покрова в церкви и помолиться: «Святая Покровушка, покрой мне головушку», «Мать-Покровушка, покрой Мать сырую Землю и меня молодую», «Святая Мать, Покровушка, накрой мою головушку, хоть тряпкой, лишь бы не остаться девкой». А на Подолье девушки говорили: «Святая мать, Покровушка, завей мою головушку, хоть в тряпку, хоть в портянку — пусть я девкой не мучусь».

Еще одно свадебное покровское поверье — если на Покров снег, будет много свадеб. Эта примета связана с тем, что снежный покров издревле сравнивали со свадебным покрывалом, с фатой, которая у многих народов, в том числе славянских, считалась очень важным свадебным украшением и служила признаком замужества.