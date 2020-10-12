13 октября в Украине вспоминают Святителя Михаила, первого митрополита Киевского. Также, в народе этот праздник получил название Михаил Соломенный.

В мире отмечают Международный день по уменьшению опасности бедствий, также празднуется день ангела Александра и Полины.

Что можно и нельзя делать в этот день, какие существуют приметы и традиции в праздник 13 октября, рассказывает НАРОДНА ПРАВДА.

День Святителя Михаила или Михаил Соломенный

В этот день почитается память Михаила – первого митрополита Киевского. В конце X века константинопольский патриарх Николай II отправил его в Корсунь, чтобы крестить князя Владимира. Позже святитель отправился в Киев, где обращал местных жителей в христианскую веру.

Мощи святого хранятся в Киево-Печерской лавре.

Приметы 13 октября

Снег выпал – зима будет не скоро.

Журавли улетели в теплые края – к ранней и холодной зиме.

Мороз на окнах утром – к приходу гостей.

Сухой снег выпал – к урожайному лету.

Бледная и мутная луна в тумане – к непогоде

Что нельзя делать 13 октября

Ходить в гости или принимать гостей у себя. Есть вероятность возникновения ссоры. В вашем доме должны находиться только самые близкие – в противном случае семья может распасться.

Нельзя ссориться, спорить, вообще подвергаться каким бы то ни было отрицательным чувствам и эмоциям. Следует день прожить мирно, в хорошем настроении.

Недопустимо проявлять лень. Наоборот, нужно как можно интенсивней работать, поскольку в таком случае вам будет благоволить судьба.

Возбраняется принимать подарки от посторонних, иначе через них вы можете «приобрести» неудачи и болезни.

Как мы уже рассказывали ранее, в среду, 14 октября, православные и греко-католики отмечают один из самых почитаемых в Украине праздников — Покрова Пресвятой Богородицы, в народе — Покров.