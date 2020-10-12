С 14 октября Меркурий будет ретроградным и продлиться это до 3 ноября. Это третья и последняя ретроградность Меркурия в 2020 году, пройдет она в знаке Скорпиона и Весов.
О том, что означает ретроградность Меркурия, чего ждать и что нельзя делать, говорится в материале «Сегодня».
Влияние ретроградного Меркурия не будет одинаковым для всех людей. Каждый человек находится в своей точке жизненного пути, что показывает натальная карта.
Ретроградность может принести довольно интересное развитие событий с людьми из прошлого – встречи, общение с бывшими партнерами. В этот период вы можете глубоко погрузиться в обучение, астрологию, эзотерику и психологию. Ретроградный Меркурий может раскрыть давние тайны, поэтому не исключены конфликты, месть и выяснение отношений.
Ретроградный Меркурий: что важно сделать в этот период
Начинайте подводить итоги 2020 года.
Займитесь своим хобби.
Наведите порядок дома, в телефоне, на рабочем месте, в своей голове.
Завершите начатые дела.
Займитесь поиском пропавших вещей.
Повторите пройденный учебный материал.
Перечитайте те произведения, которые вам нравятся.
Записывайте все идеи, которые приходят вам в голову.
Подведите итоги своей деятельности.
Больше отдыхайте.
Ретроградный Меркурий: что нельзя делать в этот период
Не начинайте новые дела, проекты.
Не принимайте важных решений по поступающим предложениям и возникающим идеям.
Не стоит менять работу и оформляться на новое рабочее место.
Повремените с регистрацией бизнеса и запуском нового проекта.
Не начинайте обучение в новой для вас сфере.
Повремените с подписанием договоров и заключением сделок.
Нельзя совершать крупных сделок с большими суммами денег, а также с недвижимостью, техникой и автомобилями.
Перенесите оформление займов, кредитов и передачи денег в долг.
Не стоит переезжать в это время.