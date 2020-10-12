С 14 октября Меркурий будет ретроградным и продлиться это до 3 ноября. Это третья и последняя ретроградность Меркурия в 2020 году, пройдет она в знаке Скорпиона и Весов.

О том, что означает ретроградность Меркурия, чего ждать и что нельзя делать, говорится в материале «Сегодня».

Влияние ретроградного Меркурия не будет одинаковым для всех людей. Каждый человек находится в своей точке жизненного пути, что показывает натальная карта.

Ретроградность может принести довольно интересное развитие событий с людьми из прошлого – встречи, общение с бывшими партнерами. В этот период вы можете глубоко погрузиться в обучение, астрологию, эзотерику и психологию. Ретроградный Меркурий может раскрыть давние тайны, поэтому не исключены конфликты, месть и выяснение отношений.

Ретроградный Меркурий: что важно сделать в этот период

Начинайте подводить итоги 2020 года.

Займитесь своим хобби.

Наведите порядок дома, в телефоне, на рабочем месте, в своей голове.

Завершите начатые дела.

Займитесь поиском пропавших вещей.

Повторите пройденный учебный материал.

Перечитайте те произведения, которые вам нравятся.

Записывайте все идеи, которые приходят вам в голову.

Подведите итоги своей деятельности.

Больше отдыхайте.

Ретроградный Меркурий: что нельзя делать в этот период

Не начинайте новые дела, проекты.

Не принимайте важных решений по поступающим предложениям и возникающим идеям.

Не стоит менять работу и оформляться на новое рабочее место.

Повремените с регистрацией бизнеса и запуском нового проекта.

Не начинайте обучение в новой для вас сфере.

Повремените с подписанием договоров и заключением сделок.

Нельзя совершать крупных сделок с большими суммами денег, а также с недвижимостью, техникой и автомобилями.

Перенесите оформление займов, кредитов и передачи денег в долг.

Не стоит переезжать в это время.