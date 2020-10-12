В России намерены потребовать воду для Крыма у Украины с помощью ООН.

Так, юристы «Крымского производственного рыбокомбината» намерены обратиться в Организацию Объединенных Наций с требованием к Украине возобновить подачу воды в аннексированный Россией Крым через Северо-Крымский канал.

Одна жалоба подготовлена в Комитет по правам человека – консультативный орган, чьи решения исполнять не обязательно. Вторая – в Совет по правам человека – межправительственный орган, который имеет влияние на Генассамблею ООН.

Российский адвокат рыбокомбината Александр Молохов заявил, что от Украины хотят возобновления подачи воды.

«Чтобы были нормальные добрососедские отношения между Россией и Украиной, в том числе чтобы возобновил свою работу канал», – сказал он.

Также подачу воды на оккупированный полуостров лоббирует представительство России при ООН.

«Мы призываем Управление верховного комиссара ООН по правам человека, Специальные процедуры Совета ООН по правам человека дать оценку водной блокаде Крыма со стороны Украины, которая среди прочего грубо нарушает право жителей полуострова на безопасную питьевую воду», – сказано в заявлении ведомства.

При этом постпред Украины при ООН Сергей Кислица отметил, что жалобы подконтрольных России органов являются «криком отчаяния, суетой и истерикой».

По его словам, для начала разговора о поставках воды, Россия должна признать, что она является страной-оккупантом, а затем обратиться к властям Украины с официальной просьбой, а не угрозами.

«И тогда посмотрим. Насколько мне известно, страна-оккупант никогда не обращалась к Украине с просьбой начать диалог», – подчеркнул Кислица.

Как мы уже рассказывали ранее, восстановить подачу воды в оккупированный Крым через Северо-Крымский канал — невозможно. Такое заявление сделал профессор кафедры экологии Киево-Могилянской академии.

Между тем, в СНБО считают, что Украина не сможет вести войну на два фронта — на Донбассе и в Крыму, поэтому по полуострову Украина будет придерживаться политики международных санкций.