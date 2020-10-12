Прогноз погоды на 13 октября свидетельствует о том, что во вторник Украина будет одной из самых теплых стран Европы. Воздух, к примеру, прогреется до 24 градусов.

Об этом сообщает синоптик Наталка Диденко.

По ее словам, завтра температура воздуха в течение дня составит + 20 + 24 градуса, только в западных областях дожди снизят градусы до + 16 + 19. Юго-восточный ветер будет порывистым, и в западной части до штормового.

Дожди пройдут в западных областях, куда подойдет циклон Gizela. Вечером осадки усилятся и даже немного затронут Одесскую область. В большинстве областей будет преобладать сухая погода.

В Киеве завтра, по словам синоптика, самый теплый день из дальнейшей синоптической перспективы: до +20 градусов. При этом порывистый ветер. Дожди маловероятны.

На Покров Пресвятой Богородицы, День защитника Украины дожди ожидаются местами в западных областях, могут затронуть немного Житомирскую и Киевскую области.

На Западе 14 октября похолодает днем ​​до + 10 + 15 градусов, на севере, в Винницкой и Черкасской областях будет в пределах + 14 + 19 градусов, на остальной территории + 19 + 24 градуса.

Существенное похолодание в Украине ожидается на выходные, 17-18 октября.