Компьютерную томографию и рентген пациентам с подозрением на коронавирусную инфекцию (COVID-19) должны проводить бесплатно.

Такое заявление в ходе брифинга сделал министр здравоохранения Максим Степанов.

Чтобы получить услугу бесплатно, требуется соответствующее направление на диагностику от семейного или лечащего врача. Услугу оплачивает государство.

«Если такого не происходит, у нас есть соответствующий контакт-центр Национальной службы здоровья Украины 16-77. Или вы можете оставить официальную жалобу в разделе «гражданам» на сайте НСЖУ», – заявил Степанов.

Напомним, в Украине от коронавирусной инфекции (COVID-19) скончались уже трое детей. Всего в Украине с начала пандемии умерли уже 5 015 человек с COVID-19.

Также сообщалось о том, что Украина уже занимает лидирующие позиции в распространении коронавирусной инфекции (COVID-19).

Врач опроверг информацию о том, что коронавирусную инфекцию (COVID-19) можно перенести без симптомов.

В Украине за последние три месяца в 5 раз увеличился прирост заболевших пневмонией.

Заведующий лабораторией Института микробиологии и иммунологии им. Мечникова Андрей Волянский считает, что Украина переживает лишь первую волну COVID-19 и за 7 месяцев карантина украинцы не получили иммунной прослойки и закатали в асфальт 35 миллиардов спецфонда.