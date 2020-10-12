Украина может получить вакцину от коронавирусной инфекцией COVID-19 одной из первых, однако, до конца 2020 года массовое производство вакцины не планируется.

Подробности сообщил глава комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий в эфире телеканала «Украина 24».

В связи с этим, число больных COVID-19 в Украине будет расти.

«А учитывая то, что сегодня прогнозируют крупные компании, занимающиеся разработкой вакцины, мы должны понимать, что раньше весны мир ее не получит. Украина станет одной из стран, которые будут в первую очередь обеспечиваться вакцинами: мы вошли в так называемый вакцинный альянс, и ожидаем, что как только в мире появится зарегистрированная вакцина, Украина так же будет ее получать. Это будет или китайская, или американская, или французская вакцина – это страны, которые вошли в альянс, и мы ждем, какая из них первой начнет массово производить вакцину. К сожалению, прогнозов, что это произойдет в этом году, мы не видим ни от одной компании», – подчеркнул Радуцкий.

Как мы уже рассказывали ранее, ученые, которые исследуют COVID-19, назвали новые нетипичные симптомы, которые могут проявляться во время заражения коронавирусной инфекцией. Людям советуют обращать внимание на боль в мышцах, утомляемость и волдыри на ногах.

Также стало известно, что вирус SARS-CoV-2, который является возбудителем коронавирусной болезни (COVID-19), может оставаться инфекционным на бумажных банкнотах, экранах смартфонов и нержавеющей стали в течение 28 дней.