Украина занимает лидирующие позиции в распространении коронавирусной инфекции (COVID-19).

В странах Европы лидерами антирейтинга по количеству новых случаев COVID-19 сейчас являются: Франция, Великобритания, Россия и Украина, которая занимает 7 место. В соответствующем мировом антирейтинге Украина находится на 11-м месте.

Всего в 213 странах обнаружили 277 630 случаев заражения коронавирусом.

Как сообщалось ранее, Германия, Польша, Чехия и Британия на фоне роста числа заражений COVID-19 вводят новые ограничения.