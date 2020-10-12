Власти Черкасс, которые попали в «оранжевую» зону карантину снова отказались вводить необходимые карантинные меры, считая их преждевременными.

Об этом 12 октября заявил городской голова Анатолий Бондаренко.

Он утверждает, что в городских больницах находятся 67 человек с подтвержденным диагнозом COVID-19, из которых 48 — жители Черкасс.

«О введении «оранжевой» зоны в нашем городе — считаю его преждевременным. По моему мнению, нет достаточного количества больных, чтобы вводить «оранжевую» зону. Кроме того, много людей, которые не являются жителями Черкасс, лечатся в черкасских больницах», — утверждает мэр.

Поэтому, он не намерен ограничивать работу предприятий и заведений.

«Что касается ограничения работы предприятий и заведений, то в первую очередь нужно придерживаться санитарных норм, нужно придерживаться средств личной гигиены и спокойно работать, спокойно жить», — отметил мэр Черкасс.

Также местные школы не будут переводить на дистанционное обучение, как минимум до осенних каникул.

Как мы уже рассказывали ранее, осенние каникулы в киевских школах не будут переносить, ученики уйдут на отдых 21 октября.

Тем временем, в Украине больничные койки, предназначенные для пациентов с COVID-19, заполнены уже на 60,9%.