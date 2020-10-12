В Украине зафиксировано 4420 новых случаев COVID-19 за прошедшие сутки.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

Всего с начала пандемии заболели уже 265 454 человека.

Выздоровели пока только 114 410 человек (+903 за прошедшие сутки).

Умерли 5015 человек (+43 за прошедшие сутки).

Статистика по областям

Винницкая обл — 7637 (+68)

Волынская обл — 9791 (+146)

Днепропетровская обл — 8967 (+186)

Донецкая обл — 5699 (50)

Житомирская обл — 8464 (+138)

Закарпатская обл — 10935 (85)

Запорожская обл — 5589 (+128)

Ивано-Франковская обл — 15379 (+182)

Кировоградская обл — 1325 (+21)

Киев — 27693 (+196)

Киевская обл — 11309 (+213)

Львовская обл — 22788 (+200)

Луганская обл — 1852 (+26)

Николаевская обл — 4708 (+162)

Одесская обл — 16770 (+165)

Полтавская обл — 4621 (+244)

Ровенская обл — 14696 (+203)

Сумская обл — 7280 (+418)

Тернопольская обл — 15992 (+194)Харьковская обл — 25186 (+741)

Херсонская обл — 1985 (+93)

Хмельницкая обл — 9011 (+219)

Черновицкая обл — 16488 (+169)

Черкасская обл — 5668 (+70)

Черниговская обл — 5621 (+103)