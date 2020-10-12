В Украине зафиксировано 4420 новых случаев COVID-19 за прошедшие сутки.
Об этом сообщает Министерство здравоохранения.
Всего с начала пандемии заболели уже 265 454 человека.
Выздоровели пока только 114 410 человек (+903 за прошедшие сутки).
Умерли 5015 человек (+43 за прошедшие сутки).
Статистика по областям
Винницкая обл — 7637 (+68)
Волынская обл — 9791 (+146)
Днепропетровская обл — 8967 (+186)
Донецкая обл — 5699 (50)
Житомирская обл — 8464 (+138)
Закарпатская обл — 10935 (85)
Запорожская обл — 5589 (+128)
Ивано-Франковская обл — 15379 (+182)
Кировоградская обл — 1325 (+21)
Киев — 27693 (+196)
Киевская обл — 11309 (+213)
Львовская обл — 22788 (+200)
Луганская обл — 1852 (+26)
Николаевская обл — 4708 (+162)
Одесская обл — 16770 (+165)
Полтавская обл — 4621 (+244)
Ровенская обл — 14696 (+203)
Сумская обл — 7280 (+418)
Тернопольская обл — 15992 (+194)Харьковская обл — 25186 (+741)
Херсонская обл — 1985 (+93)
Хмельницкая обл — 9011 (+219)
Черновицкая обл — 16488 (+169)
Черкасская обл — 5668 (+70)
Черниговская обл — 5621 (+103)