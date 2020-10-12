Цены на отопление вырастут, поскольку зимой увеличатся тарифы на газ.

Об этом говорится в материале «Обозревателя».

Аналитик Егор Комов говорит, что в декабре за кубометр газа придется платить 7 грн (сейчас 5,4 грн). Исходя из этого тарифы на отопление возрастут примерно на 15-16%.

«С началом отопительного сезона спрос на газ растет, больше покупателей при том же объеме, значит, выше будет цена», — рассказал эксперт.

При этом аналитик напоминает, что есть механизмы, которые позволят сэкономить. К примеру, украинцы могу перейти на годовой тариф, что поможет платить за газ по одной фиксированной цене.

Представитель Ассоциации поставщиков энергоресурсов Артем Компан добавил, что фактически стоимость отопления для украинцев будет меняться ежемесячно. Если в октябре, вероятно, разница будет незначительной, то в разгар сезона, в декабре-феврале, газ может подскочить в цене от 5,8 до 7 грн за кубометр.

Напомним, чтобы поменять поставщика, нужно найти его офис или сайт и подать заявление. К нему прикрепить: документ на право собственность (право пользования), последнюю платежку, копию паспорта и ИНН. Подтверждение о том, что вы успешно поменяли поставщика, придет в течение 21 дня.

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