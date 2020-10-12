В условиях отсутствия какого-либо арсенала рациональных действий и невозможности вытащить что-то из этого бюджета, новый локдаун может стать имитацией деятельности.

Такое мнение выразил заведующий лабораторией Института микробиологии и иммунологии им. Мечникова Андрей Волянский в Facebook.

«Хотелось бы предостеречь исполнительную власть от этого шага (объявлять локдаун), во-первых и крупные предприятия, и мелкий и средний бизнес без государственной поддержки с трудом оправились после первого локдауна. Во-вторых, он опять растянет первую волну и еще более усугубит проблемы», — считает медик.

Волянский отмечает, то что Украина только сейчас переживает первую, по его мнению, волну коронавируса, случайность:

«В момент объявления локдауна в марте у нас было мало инфицированных и это позволило не повторить опыт Западной Европы (не вступить сразу в фазу быстрого роста). В мае-июне очаги появились во всех регионах, но для лета типична низкая заболеваемость респираторными вирусами и легкое течение».

В сентябре среднее количество летальных исходов в сутки увеличилась до 50. В связи с этим, медик утверждает, что «только теперь мы встречаем настоящую первую волну».

«Только сейчас началась фаза быстрого роста, которая к зиме перейдет в линейную зависимость (скажем, 150-200 летальных исхода в сутки) и только после насыщения эпидемического процесса (переболеет 20-30%) в апреле-мае первая волна сойдет на нет. Что нам дали 7 месяцев карантина? Мы не получили иммунной прослойки и закатали в асфальт 35 миллиардов спецфонда. Есть и плюсы: врачи получили опыт, созданы неплохие протоколы, подготовлено 40 тысяч коек», — пишет врач.

Он также заявил, что уже держал в руках пакистанскую реплику «Ремдесевира», но цена 6 флаконов (на курс лечения) на черном рынке 2500$. При этом препарат в Украине не зарегистрирован.

«Является ли он панацеей? Нет, но предполагается, что более эффективен, чем другие противовирусные препараты. Почему до сих пор не зарегистрировали? Вопрос риторический. Сывороток против столбняка и дифтерии в Украине нет до сих пор», — резюмирует медик.

Covid-19. Украина. 5000 летальных исходов.В последние дни основная тональность комментариев ситуации с коронавирусом -… Geplaatst door Андрій Волянський op Zondag 11 oktober 2020

Напомним, в Украине от коронавирусной инфекции (COVID-19) скончались уже трое детей. Всего в Украине с начала пандемии умерли уже 5 015 человек с COVID-19.

Также сообщалось о том, что Украина уже занимает лидирующие позиции в распространении коронавирусной инфекции (COVID-19).

Врач опроверг информацию о том, что коронавирусную инфекцию (COVID-19) можно перенести без симптомов.

В Украине за последние три месяца в 5 раз увеличился прирост заболевших пневмонией.