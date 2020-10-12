Учебные заведения в Украине переходят на дистанционную форму обучения с 15 октября. Соответствующий указ появился сегодня, 12 октября.

Копию документа с подписью исполняющего обязанности министра науки и образования Сергея Шкарлета опубликовало издание «Страна».

Так, МОН рекомендует перейти на дистанционное обучение учреждениям высшего, профессионального предвысшего, профессионально-технического образования с 15 октября по 15 ноября.

Также в указе перечислены группы студентов, которым не нужно выезжать из общежитий с 15 октября. Это сироты, студенты из временно оккупированных территорий Украины, практиканты, жители «красных» зон, а также иностранцы. К списку этих лиц также относятся те, кто совмещает учебу с работой.

Чтобы остаться в общежитии, необходимо написать заявление руководству своих факультетов.

Тех, кому придется выехать из общежитий, освободили от оплаты за проживание. Оплату, которая была внесена как аванс, должны вернуть или засчитать как оплату за следующие месяцы проживания.

Однако, официально эти решения будут одобрены на заседании Кабмина 13 октября.

Как мы уже рассказывали ранее, власти Черкасс, которые попали в «оранжевую» зону карантина снова отказались вводить необходимые карантинные меры, считая их преждевременными.

Тем временем, Украина может получить вакцину от коронавирусной инфекцией COVID-19 одной из первых, однако, до конца 2020 года массовое производство вакцины не планируется.