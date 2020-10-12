ВВП Украины в период с января по август 2020 года упал на 5,8 % после падения на 6,2% по итогам января-июля.

Об этом свидетельствует обзор экономической деятельности, опубликованный Минэкономики 12 октября.

Так, в августе почти все виды экономической деятельности показали замедление темпов падения, а некоторые — даже рост (в частности, розничный сегмент рынка и строительство).

«Да, отдельные виды промышленной деятельности (в частности, производство потребительских товаров длительного пользования), строительство, сфера транспорта, торговли, а также сельское хозяйства продемонстрировали улучшение своей динамики, а индекс ожиданий деловой активности по сравнению с предыдущим месяцем улучшилось», — говорится в отчете.

Как мы уже рассказывали ранее, цены на отопление вырастут, поскольку зимой увеличатся тарифы на газ.

А также, Кабмин сократил перечень профессий, дающих право на выход на пенсию в 50 лет при наличии 20 (для женщин) и 25 лет (для мужчин) стажа. Решение коснется части украинцев, которые теперь будут вынуждены выходить на пенсию позже.