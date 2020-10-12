По информации издания «Антикор» Андрей Мартынов и Алексей Кодебский — два крупных застройщика Киево-Святошинского района заключили соглашение, согласно которому Кодебский через Владимира Родина лоббирует интересы Мартынова в Офисе Президента и они вместе застраивают территории Борщаговской ОТГ. В качестве гарантии сделки, на голову ОТГ выставляют Романа Гаха — человека Мартынова, который идет от партии Слуга Народа.

Андрей Мартынов и Алексей Кодебский

Владимир Родин, один из топ менеджеров строительной компании BD Holding, принадлежащей сельскому голове Петропавловской Борщаговки Алексею Кодебскому. В свое время Родин привлек к рекламе проблемного BD Holding, студию Квартал 95 и лично Владимира Зеленского. Практически сразу после победы «Зе! Команды» Владимир Родин вошел в окружение заместителя руководителя Офиса Президента Сергея Трофимова и на данный момент активно лоббирует интересы Мартынова-Кодепского.

Андрей Мартынов — «смотрящий» за строительным бизнесом от скандального пастора Сандея Аделаджа, состоит в секте Благодать. Во время службы в церкви Благодать пасторы секты кроме обязательной «десятины» требуют от прихожан голосовать за Романа Гаха и партию Слуга Народа, так как “этого хочет Бог”. Более того, все прихожане должны рассказывать пастору о своих соседях — не прихожан, которые не хотят голосовать за Романа Гаха.

Роман Гах

Жителей Софиевской Борщаговки, которые отказываются идти в секту и голосовать за Романа Гаха, психологически запугивают “адом” и тем, что они “не смогут спокойно жить” на территории Киево-Святошинского района. Некоторым местным жителям и активистам, выступающим против сектантского беспредела угрожали физически, сожгли личные автомобили.

Регулярно получают угрозы физической расправы от сектантов Мартынова-Кодебского не только местные жители, но и другие кандидаты на должность главы Борщаговской ОТГ. В частности, один из вероятных победителей Олесь Кудрик. Стоит отметить, что для проведения фальсификаций выборов в Борщаговской ОТГ Мартынов-Кодебский подключили председателя Киево-Святошинского райсовета Дмитрия Гусятинского. Для этого Гусятинский добился регистрации на голову ОТГ двух однофамильцев Кудрика, и 35-ти «парашютистов» — технических кандидатов.

Дмитрий Гусятинский

Такими грязными техническими методами Мартынов и Кодебский надеются убрать Олеся Кудрика, и продолжать и в дальнейшем грабить Киевскую область.