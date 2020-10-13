Apple представила четыре новых смартфона: iPhone 12, 12 mini, 12 Pro и 12 Pro Max — это первые смартфоны компании с поддержкой 5G. Кроме того, компания анонсировала новую версию умной колонки HomePod mini.

iPhone 12 и iPhone 12 mini характеристики и цены

Будут иметь две камеры на квадратной подложке: обе — по 12 мегапикселя, одна — широкоугольная. При этом смартфон 12 mini компактнее iPhone SE 2020, но с 5,4 дюймовым дисплеем.

Экран сделан из Ceramic Shield — покрытия, которое обеспечивает высокую прочность и защиту от падения.

Новый iPhone оснащен процессором A14, который компания представила на презентации месяц назад: у него, например, на 50% более (по сравнению с предыдущей версией) мощный центральный процессор и «самый мощный» графический процессор, используемый в смартфонах.

Apple возвращает к жизни легендарный MagSafe. MagSafe представляет собой систему беспроводной зарядки для iPhone. С использованием этой системы могут выпускаться различные аксессуары. Магниты MagSafe расположены вокруг индукционного элемента зарядного устройства таким образом, что iPhone автоматически совмещается с ним для подзарядки. Мощность зарядных устройств MagSafe составляет до 15 Вт, но они по-прежнему совместимы с устройствами стандарта Qi.

Смартфоны представлен в пяти разных расцветках. Цена от 699 долларов за 12 mini и 799 за 12.

https://www.youtube.com/watch?v=HpS1KFALe88

iPhone 12 Pro и Pro Max — характеристики и цены

Три задние 12-мегапиксельные камеры: обычная, широкоугольная и ультраширокоугольная (с увеличенной до 65 миллиметров апертурой). Внутри телефон оснастили улучшенной системой DeepFusion для улучшения фотографий с помощью машинного обучения. Ночная съемка также стала качественнее, появилась возможность снимать HDR-видео.

12 Pro оснастили лидаром, который работает как при фотографии, так и при съемке видео.

Дисплей (Super Retina XDR) смартфона вырос до 6,1 и 6,7 дюймов соответственно для моделей Pro и Pro Max. Оба смартфона также поддерживают 5G и работают на процессоре A14.

Смартфон представлен в четырех расцветках по цене от 999 и 1199 долларов.

https://www.youtube.com/watch?v=6MMQg2sASlk

HomePod mini

В новой модели используется чип Apple S5, который, по словам производителя, позволяет выполнять «вычислительную обработку звука» для подстройки звука 180 раз в секунду. Несколько отдельных колонок HomePod mini могут синхронно воспроизводить музыку. Чип U1 призван улучшить работу функции Handoff (появится на колонке к концу года) — она позволит продолжать воспроизведение на другом устройстве.

Также до конца года Apple обещает добавить поддержку ряда сторонних музыкальных сервисов (кроме Spotify).

Функция Intercom позволит владельцам нескольких колонок HomePod, расположенных в разных комнатах, общаться в пределах всего дома.

Цена HomePod mini заявлена на уровне $99.

https://www.youtube.com/watch?v=5FPdEhJyCGs