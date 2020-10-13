Apple представила четыре новых смартфона: iPhone 12, 12 mini, 12 Pro и 12 Pro Max — это первые смартфоны компании с поддержкой 5G. Кроме того, компания анонсировала новую версию умной колонки HomePod mini.
iPhone 12 и iPhone 12 mini характеристики и цены
Будут иметь две камеры на квадратной подложке: обе — по 12 мегапикселя, одна — широкоугольная. При этом смартфон 12 mini компактнее iPhone SE 2020, но с 5,4 дюймовым дисплеем.
Экран сделан из Ceramic Shield — покрытия, которое обеспечивает высокую прочность и защиту от падения.
Новый iPhone оснащен процессором A14, который компания представила на презентации месяц назад: у него, например, на 50% более (по сравнению с предыдущей версией) мощный центральный процессор и «самый мощный» графический процессор, используемый в смартфонах.
Apple возвращает к жизни легендарный MagSafe. MagSafe представляет собой систему беспроводной зарядки для iPhone. С использованием этой системы могут выпускаться различные аксессуары. Магниты MagSafe расположены вокруг индукционного элемента зарядного устройства таким образом, что iPhone автоматически совмещается с ним для подзарядки. Мощность зарядных устройств MagSafe составляет до 15 Вт, но они по-прежнему совместимы с устройствами стандарта Qi.
Смартфоны представлен в пяти разных расцветках. Цена от 699 долларов за 12 mini и 799 за 12.
https://www.youtube.com/watch?v=HpS1KFALe88
iPhone 12 Pro и Pro Max — характеристики и цены
Три задние 12-мегапиксельные камеры: обычная, широкоугольная и ультраширокоугольная (с увеличенной до 65 миллиметров апертурой). Внутри телефон оснастили улучшенной системой DeepFusion для улучшения фотографий с помощью машинного обучения. Ночная съемка также стала качественнее, появилась возможность снимать HDR-видео.
12 Pro оснастили лидаром, который работает как при фотографии, так и при съемке видео.
Дисплей (Super Retina XDR) смартфона вырос до 6,1 и 6,7 дюймов соответственно для моделей Pro и Pro Max. Оба смартфона также поддерживают 5G и работают на процессоре A14.
Смартфон представлен в четырех расцветках по цене от 999 и 1199 долларов.
https://www.youtube.com/watch?v=6MMQg2sASlk
HomePod mini
В новой модели используется чип Apple S5, который, по словам производителя, позволяет выполнять «вычислительную обработку звука» для подстройки звука 180 раз в секунду. Несколько отдельных колонок HomePod mini могут синхронно воспроизводить музыку. Чип U1 призван улучшить работу функции Handoff (появится на колонке к концу года) — она позволит продолжать воспроизведение на другом устройстве.
Также до конца года Apple обещает добавить поддержку ряда сторонних музыкальных сервисов (кроме Spotify).
Функция Intercom позволит владельцам нескольких колонок HomePod, расположенных в разных комнатах, общаться в пределах всего дома.
Цена HomePod mini заявлена на уровне $99.
https://www.youtube.com/watch?v=5FPdEhJyCGs