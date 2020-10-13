Количество больных COVID-19 в Украине за сутки увеличилось на 5133 человека. Всего с начала пандемии заболели уже 270 587 человек.
Об этом сообщает Министерство здравоохранения.
Выздоровели пока только 116 562 украинца (+2152 за прошедшие сутки).
Умерли — 5122 (+107 за прошедшие сутки).
Статистика по областям на 13 октября
Винницкая обл — 7726 (+89)
Волынская обл — 9955 (+164)Днепропетровская обл — 9272 (+305)
Донецкая обл — 5961 (+262)
Житомирская обл — 8661 (+197)
Закарпатская обл — 11042 (+107)
Запорожская обл — 5762 (+173)
Ивано-Франковская обл — 15580 (+201)
Кировоградская обл — 1355 (+30)Киев — 28090 (+397)
Киевская обл — 11525 (+216)
Львовская обл — 23129 (+341)
Луганская обл — 1917 (+65)
Николаевская обл — 4867 (+159)
Одесская обл — 17047 (+277)
Полтавская обл — 4906 (+285)
Ровенская обл — 14868 (+172)
Сумская обл — 7485 (+205)
Тернопольская обл — 16250 (+258)Харьковская обл — 25625 (+439)
Херсонская обл — 2024 (+39)
Хмельницкая обл — 9230 (+219)
Черновицкая обл — 16649 (+161)
Черкасская обл — 5849 (+181)
Черниговская обл — 5812 (+191).