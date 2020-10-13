Количество больных COVID-19 в Украине за сутки увеличилось на 5133 человека. Всего с начала пандемии заболели уже 270 587 человек.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

Выздоровели пока только 116 562 украинца (+2152 за прошедшие сутки).

Умерли — 5122 (+107 за прошедшие сутки).

Статистика по областям на 13 октября

Винницкая обл — 7726 (+89)

Волынская обл — 9955 (+164)Днепропетровская обл — 9272 (+305)

Донецкая обл — 5961 (+262)

Житомирская обл — 8661 (+197)

Закарпатская обл — 11042 (+107)

Запорожская обл — 5762 (+173)

Ивано-Франковская обл — 15580 (+201)

Кировоградская обл — 1355 (+30)Киев — 28090 (+397)

Киевская обл — 11525 (+216)

Львовская обл — 23129 (+341)

Луганская обл — 1917 (+65)

Николаевская обл — 4867 (+159)

Одесская обл — 17047 (+277)

Полтавская обл — 4906 (+285)

Ровенская обл — 14868 (+172)

Сумская обл — 7485 (+205)

Тернопольская обл — 16250 (+258)Харьковская обл — 25625 (+439)

Херсонская обл — 2024 (+39)

Хмельницкая обл — 9230 (+219)

Черновицкая обл — 16649 (+161)

Черкасская обл — 5849 (+181)

Черниговская обл — 5812 (+191).