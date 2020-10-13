14 октября, в день православного праздника Покрова Пресвятой Богородицы, отмечается День защитника Украины.

С 2015 года этот день является официальным выходным днем, что закреплено на законодательном уровне. НАРОДНАЯ ПРАВДА подготовила подборку самых ярких открыток и поздравлений к этому дню.

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С Днем защитника поздравляю!

Мужества тебе желаю.

Неба мирного над головой

И никогда не познать боя.

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С Днем защитника государства

Будем тебя поздравлять!

Чтобы познал на вкус ты славу,

Мы хотели бы пожелать.

Позитивного настроения

И больших побед!

Не сдавайся ты без боя,

Пусть тебе поможет Бог!

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С мужественным Днем тебя поздравляю!

Пусть улыбнется тебе судьба,

Удача рядом пусть летает,

Будет дом, семья и воля.

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С Днем защитника поздравляем!

От беды семью оберегай,

И не забывай, что мы еще имеем,

Наш прекрасный украинский край!

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С Днем защитника поздравляю!

Ты смелый без вопросов,

Мудрости тебе желаю

И любовь без вздохов!

Напомним, 8 октября, в Украине отмечается День юриста.