14 октября, в день православного праздника Покрова Пресвятой Богородицы, отмечается День защитника Украины.
С 2015 года этот день является официальным выходным днем, что закреплено на законодательном уровне. НАРОДНАЯ ПРАВДА подготовила подборку самых ярких открыток и поздравлений к этому дню.
***
С Днем защитника поздравляю!
Мужества тебе желаю.
Неба мирного над головой
И никогда не познать боя.
***
С Днем защитника государства
Будем тебя поздравлять!
Чтобы познал на вкус ты славу,
Мы хотели бы пожелать.
Позитивного настроения
И больших побед!
Не сдавайся ты без боя,
Пусть тебе поможет Бог!
***
С мужественным Днем тебя поздравляю!
Пусть улыбнется тебе судьба,
Удача рядом пусть летает,
Будет дом, семья и воля.
***
С Днем защитника поздравляем!
От беды семью оберегай,
И не забывай, что мы еще имеем,
Наш прекрасный украинский край!
***
С Днем защитника поздравляю!
Ты смелый без вопросов,
Мудрости тебе желаю
И любовь без вздохов!
Напомним, 8 октября, в Украине отмечается День юриста.