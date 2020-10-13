14 октября, в день православного праздника Покрова Пресвятой Богородицы, отмечается День защитника Украины.

Как рассказывает НАРОДНАЯ ПРАВДА, этот день является государственным праздником и выходным, начиная с 2015 года.

Мы предлагаем варианты поздравлений в День защитника Украины в стихах и прозе.

За счастье на Богом нам данной земле!

Всю жизнь будем помнить,

Мы не забудем, что многое должны тебе.

Спасибо, спасибо! За то, что живой,

За то, что имеем возможность поздравить.

Ты — воин. Ты — настоящий герой.

Твой статус уже невозможно исправить.

Пускай Украина сильна будет вами,

От бед заслоните Отчизну щитами.

Защита, надежность и сила большая

Да верность стране в сердце просто святая.

Родные пусть вас уважают и ценят,

А родина вас благодарностью греет,

Вернуться, куда б не пришлось вам пойти

Опасность в дороге легко обойти.

Крепиться, с пути вам не сходить,

Рассветы Украины беречь и хранить,

Успеха вашего пускай не рвется нить.

Каждый мужчина – в душе он герой,

Ты же – герой и на деле.

В праздник тебя поздравляю я твой,

Если пришлось на пределе

Долго работать – умей отдыхать,

В жизни я счастья желаю,

Синюю птицу удачи поймать,

Крепко держать, не пуская.

***

Вот и наступил настоящий мужской праздник — День защитника Украины. Дорогие мужчины хочется пожелать чтобы вам в жизни всегда было кого и что защищать и чтобы вы уверенно выполняли возложенные на вас мужские функции. И не только по защите нашей страны! С праздником дорогие наши и любимые мужчины!

Примите искренние поздравления с Днем защитника Украины! Сегодня мы обращаемся к Матери Божьей с просьбой о мире, добре, благополучии, о достойном и счастливом будущем нашего народа. Чтобы на людей сошла благодать, а души наполнились любовью, искренностью и всепрощением. Сердечно желаю вам счастья, радости, добра и вдохновения на успешные начинания в пользу Украины. Пусть объединяет нас неугасимый свет веры и помогает высокое покровительство Пресвятой Богородицы.

Напомним, в прошлом году организация «Voиny» подготовила трогательный ролик ко Дню защитника с участием сына погибшего бойца АТО и его одноклассников.