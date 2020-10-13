В среду, 14 октября, отмечается День защитника Украины.

Как информирует НАРОДНАЯ ПРАВДА, в этот день поздравляют всех, кто защищает независимость и суверенитет Украины.

Предлагаем и вам поздравить своих знакомых защитников. И помните, что этот праздник не является повторением отмененного в Украине «23 февраля». Это не «день мужчин», а День защитников, а среди них — десятки тысяч женщин.

Мы также подобрали для вас открытки и стихотворные поздравления, которые порадуют тех, у кого праздник (открытки и стихотворные поздравления взяты на pryvitannya.com и Радио Максимум).

Воїне, лицарю славний,Ти зброю тримаєш в руках,Щоб на нашу країну-державуЗлий не позарився враг.Будь мужній і будь достойнийТи слави своїх батьків,Відважний вкраїнський воїне,Нащадку славних козаків!

Цінуйте хлопці тих, що вас чекають…Цінуйте тих, що моляться за вас…Їх душі кожен день на друзки розбиваєНова, страшна, смертельна новина…Вони сивіють швидко, в лічені хвилини,В сльозах їх гірких світ весь можна утопить.Брат, чоловік, коханий чи однісінька дитина –За вас вони готові Бога і диявола просить.Вони стоять за вами міцною стіною,І витримають всі негоди на своїх плечах,Вони готові всіх зігріти ніжною любов’ю,Бо знають дикість втрати, лють і жах…Цінуйте хлопці їх, вони на вас чекають,Цінуйте їх, бо моляться вони за вас!Любіть їх щиро і, прошу, не ображайте,Не тільки це для вас – це і для них війна!10.09.2014Светлана Пазиченко ©

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Пускай Украина сильна будет вами,

От бед заслоните Отчизну щитами.

Защита, надежность и сила большая

Да верность стране в сердце просто святая.

Родные пусть вас уважают и ценят,

А родина вас благодарностью греет,

Вернуться, куда б не пришлось вам пойти,

Опасность в дороге легко обойти.

Крепиться, с пути вам не сходить,

Рассветы Украины беречь и хранить,

Успеха вашего пускай не рвется нить.

А еще предлагаем вам видео песен о доблести наших защитников.

Напомним, что 14 октября отмечается еще один праздник — Покров Пресвятой Богородицы.