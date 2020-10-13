Светлана Тихановская поставила ультиматум действующему президенту Беларуси Александру Лукашенко. Соперница «батьки» на президентских выборах требует отставки и остановки насилия на улицах.

Соответствующее обращение опубликовано в ее Telegram-канале.

«Если до 25 октября наши требования не будут выполнены, вся страна мирно выйдет на улицы с Народным Ультиматумом. И 26 октября начнется национальная забастовка всех предприятий, блокировка всех дорог, обвал продаж в государственных магазинах. У вас есть 13 дней, чтобы выполнить три условия. У нас есть 13 дней, чтобы подготовиться, и все это время беларусы будут продолжать свой мирный и настойчивый протест», — заявила она.

Она также добавила, что оппозиция много раз говорила, что готова к диалогу и переговорам:

«Избивать свой народ после заявлений о готовности к переговорам — не диалог. Лукашенко убивает свое будущее и пытается утянуть за собой чиновников, силовиков и весь беларусский народ».