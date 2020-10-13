В сентябре компания AstraZeneca, разрабатывающая вакцину совместно с Оксфордским университетом, приостановила исследования вакцина от коронавируса — у добровольца выявили побочную реакцию. Сейчас об остановке испытаний заявляет фармацевтическая компания Johnson & Johnson.

На сайте компании сообщается, что третья фаза испытаний вакцины от коронавируса остановлена в соответствии с нормативными стандартами компании из-за «необъяснимой» болезни одного из добровольцев.

С чем связано заболевание, изучает независимый Совет по мониторингу данных и безопасности участников исследований и медики самой Johnson & Johnson. Компания также указала на конфиденциальность заболевшего добровольца и пообещала предоставить более подробную информацию, когда выяснит причины его болезни.

«Неблагоприятные события — болезни, несчастные случаи и так далее — являются ожидаемой частью любого клинического исследования, особенно крупных исследований», — отметили в компании.

Ранее генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус предупредил, что идея коллективного иммунитета от коронавируса не может быть действенной стратегией в борьбе с пандемией.

Отметим, число больных COVID-19 в Украине увеличилось еще на 5 тысяч человек.

Добавим, Министерство здравоохранения предлагает продлить карантин в Украине до конца года.

Министр здравоохранения Максим Степанов 13 октября заявил, что в украинских больницах две трети коек уже заняты больными COVID-19.