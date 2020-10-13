Кабинет министров выделил Министерству здравоохранения почти 3 млрд гривен из COVID-фонда.

Об этом у себя в Telegram-канале пишет народный депутат Алексей Гончаренко.

1 875 149,6 тысячи гривен направят на закупку средств индивидуальной защиты для учреждений здравоохранения, которые оказывают стационарную медицинскую помощь.

1 068 084,2 тысячи гривен уйдут на обеспечение готовности и реагирования лабораторных центров, входящих в сферу управления Минздрава, государственных учреждений «Центр общественного здоровья» и Украинский научно-исследовательский противочумный институт Мечникова Минздрава.

46 811,5 тысячи гривен выделили на закупку препарата «Ремдесивир».

Представитель Киевсовета, председатель постоянной комиссии по вопросам здравоохранения и социальной защиты Олег Гелевей заявлял, что в Киеве с начала пандемии COVID-19 уволились 20-25% медицинских работников.

Напомним, карантин в Украине продлили из-за резкого роста новых случаев коронавируса. Одновременно с этим ужесточаются и условия карантина.

Лидером по суточной заболеваемости COVID-19 в Украине стала Харьковская область, накануне там выявили сразу 741 случай коронавирусной инфекции. Местные врачи признаются, инфекционная больница переполнена и спасают уже тех, у кого больше шансов на жизнь.