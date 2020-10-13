Медицинский эксперт ABC News 4, доктор Дэвид Гейер рассказал, как отличить коронавирус, грипп и сезонную аллергию по симптомам.

В частности, по его словам, кашель и жар — общий симптом всех 3 болезней, но при сезонной аллергии обычно не бывает лихорадки, что характерно для гриппа и COVID-19.

Чихание, насморк и слезотечение — основной симптом аллергии.

Что касается кашля, то при аллергии он более сухой и более слабый кашель, а COVID-19 и гриппе более продуктивный кашель.

Мышечные боли более распространены при гриппе.

У COVID-19 есть один ключевой симптом — полная потеря обоняния или вкуса.

Отметим, в сентябре компания AstraZeneca, разрабатывающая вакцину совместно с Оксфордским университетом, приостановила исследования вакцина от коронавируса — у добровольца выявили побочную реакцию. Сейчас об остановке испытаний заявляет фармацевтическая компания Johnson & Johnson.

Ранее генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус предупредил, что идея коллективного иммунитета от коронавируса не может быть действенной стратегией в борьбе с пандемией.