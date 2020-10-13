Министерство здравоохранения предлагает продлить карантин в Украине до конца года.

Об этом в эфире радио «Громадське» сообщил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

По его мнению, ситуация с распространением коронавируса заставляет пересмотреть ограничительные меры и 13 октября Министерство на заседании Кабинета министров предложит продолжить карантин, который ввели из-за пандемии COVID-19, до конца года.

В частности, Минздрав намерен ограничить работу заведений общественного питания до 22:00.

Также рассматривается предложение перенести школьные каникулы с 15 до 30 октября. Высшим учебным заведениям рекомендуется перейти на дистанционную форму обучения с 15 октября по 15 ноября, а студентам рекомендуется выехать из общежитий (это не касается сирот, внутренних переселенцев и лишенных родительской опеки).