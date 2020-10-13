Карантин в Украине продлили до конца декабря.

Соответствующее решение Кабинет министров принял на заседании 13 октября.

Карантин продлили из-за резкого роста новых случаев коронавируса.

Одновременно с этим ужесточаются и условия карантина.

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Массовые мероприятия

Степанов предлагает в «зеленой» зоне разрешить массовые мероприятия в целом не более 50 человек при условии соблюдения социальной дистанции в 1,5 метра и масочного режима.

В «желтой» — не более 30 человек.

В «оранжевой» — не более 20.

Проведение спортивных соревнований разрешается без зрителей, кроме международных соревнований, где их проведения со зрителями возможно по отдельному согласованию Минздрава.

Кабмин ограничил часы работы ресторанов и кафе

Кабмин ограничил часы работы ресторанов и других заведений общественного питания — планируется запретить их работу с 22:00 до 7:00.

«Предлагается ввести ограничения на работу ресторанов и других заведений не позднее 22 часов даже в зеленом уровне, желтом и оранжевом… работа с 22:00 до 7:00 субъектов хозяйствования с предоставлением услуг общественного питания без организации досуга будет запрещена. Кроме деятельности по оказанию услуг общественного питания с осуществлением адресной доставки и заказов на вынос», — отметил глава Министерства здравоохранения Максим Степанов.

«Красная» зона определяется по-новому

Максим Степанов говорит, что определен четкий показатель заболеваемости, когда административная зона будет переходить в «красную» зону: «Это если заболеваемость на протяжении 14 дней составляет более чем 320 на 100 тысяч населения. До этого показатель был динамичным как в пять раз превышающий соответствующий средний показатель по стране».

Каникулы с 15 октября, возможен переход на дистанционное образование

Министерство образования и науки инициировало перенос каникул. В итоге Степанов рекомендует учреждениям общего среднего образования объявить каникулы с 15 по 30 октября. Также не исключен переход на дистанционное или смешанное обучение.

Главные новости о COVID-19 на 13 октября:

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус предупредил, что идея коллективного иммунитета от коронавируса не может быть действенной стратегией в борьбе с пандемией.

Число больных COVID-19 в Украине увеличилось еще на 5 тысяч человек.

Министерство здравоохранения предлагает продлить карантин в Украине до конца года.

Министр здравоохранения Максим Степанов 13 октября заявил, что в украинских больницах две трети коек уже заняты больными COVID-19.

В сентябре компания AstraZeneca, разрабатывающая вакцину совместно с Оксфордским университетом, приостановила исследования вакцина от коронавируса — у добровольца выявили побочную реакцию. Сейчас об остановке испытаний заявляет фармацевтическая компания Johnson & Johnson.

Министр здравоохранения Максим Степанов признался, что в стране ухудшилась ситуации с коронавирусом, но тотального карантина Украина не выдержит.