В мире наблюдается очередная волна распространения коронавирусной инфекции (COVID-19), но в этот раз власти многих стран заявляют, что самый простой способ побороть болезнь — это не повсеместный локдаун, а коллективный иммунитет. Однако в ВОЗ идею коллективного иммунитета от коронавируса назвали неэтичной.

Так, генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус предупредил, что идея коллективного иммунитета от коронавируса не может быть действенной стратегией в борьбе с пандемией.

Эксперт пояснил, что коллективный иммунитет достигается путем защиты людей от вируса, а не его воздействием на организм:

«Никогда в истории здравоохранения коллективный иммунитет не использовался в качестве стратегии реагирования на вспышку болезни».

Тедрос Аданом Гебрейесус также добавил, что пока слишком мало известно об иммунитете к коронавирусу, чтобы понять, возможно ли вообще выработать коллективный иммунитет к нему:

«У нас есть некоторые подсказки, но у нас нет полной картины. Поэтому позволять опасному вирусу, который мы не до конца понимаем, свободно действовать – это просто неэтично».

В ВОЗ отметили, что иммунитет к коронавирусу сейчас есть менее чем у 10% населения мира, т.е. большинство людей восприимчивыми к нему.

Как сообщалось ранее, Министерство здравоохранения предлагает продлить карантин в Украине до конца года.