Контрольно-пропускной пункт въезда-выезда «Станица Луганская» закроют на две недели с целью предотвращения распространения COVID-19 в Луганской области.

Об этом сообщает Луганская облгосадминистрация.

Ограничения будут действовать с 00:00 15 октября до 23:59 31 октября.

«Как исключение, при наличии документально подтвержденных жизненно важных оснований социально-гуманитарного характера, Командующим ОС может быть принято отдельное решение относительно пропуска лиц в указанном контрольном пункте», — добавили в Штабе ООС.