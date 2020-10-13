Футболист клуба «Ювентус» и сборной Португалии Криштиану Роналду болен COVID-19.

Об этом говорится на сайте Португальской футбольной ассоциации.

О диагнозе футболиста стало известно утром 13 октября. Остальные игроки команды уже сдали тесты на коронавирус — все они оказались отрицательными.

Отметим, из-за COVID-19 Роналду не примет участие в матче Португалии со Швецией в рамках Лиги Наций, который пройдет вечером 14 октября.

Добавим, с «Ювентусом» в первом туре группового этапа Лиги чемпионов сыграет «Динамо». Матч состоится 20 октября, но форвард вряд ли сыграет в Киеве.

Напомним, в Украине из-за резкого роста новых случаев коронавируса до конца года продлили карантин. Одновременно с этим ужесточаются и условия карантина.

Лидером по суточной заболеваемости COVID-19 в Украине стала Харьковская область, накануне там выявили сразу 741 случай коронавирусной инфекции. Местные врачи признаются, инфекционная больница переполнена и спасают уже тех, у кого больше шансов на жизнь.