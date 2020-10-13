Курс доллара до конца 2020 года в Украине сильно не изменится, но возможны колебания.

Об этом в интервью thepage.ua рассказал министр финансов Сергей Марченко.

По его словам, курс доллара, который мы наблюдаем сейчас и был в течение последних полгода, существенно не изменится:

«То есть будут определенные колебания. Сейчас у нас есть девальвационный тренд. Он может быстро измениться на ревальвационный под влиянием тех или иных факторов. Опять же, чтобы все поняли, ключевая задача — объемы этих колебаний. Если это колебания плюс-минус 10%, то это нормально».

Он также подчеркнул, что не видит оснований для курса по 30 гривен и последующих проблем с МВФ.

«Опять же фактор МВФ больше технически политический, чем такой, который реально влияет на эту ситуацию. Влияет на ситуацию с обменным курсом экспорт-импорт, приток валюты в страну, утечка валюты из страны, инвестиции. МВФ — это также один из факторов притока валюты в страну. Но это не основной фактор, а лишь один из них», — добавил Марченко.

Как сообщалось ранее, в Украине в следующем году вырастут не только минималка и прожиточный минимум, но и часть налогов.