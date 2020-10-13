В Украине могут ужесточить карантин, но о тотальном локдауне речь не идет.

Такое заявление в ходе брифинга сделал министр здравоохранения Максим Степанов.

По его словам, в стране ухудшилась ситуации с коронавирусом, но тотального карантина Украина не выдержит:

«Завтра на заседании правительства будем предлагать более жесткие ограничения в стране. Речь не идет о полном локдауне, потому что страна этого просто не выдержит. Прежде всего это запрет массовых мероприятий».

«Мы считаем, что надо полностью, стопроцентно, запретить любые массовые мероприятия более 50 человек в «зеленой зоне», более 30 человек в «желтой», 20 в «оранжевой» и полностью в «красной зоне», если мы говорим о адаптивный карантин», — заявил глава минздрава.

Главные новости о COVID-19 на 13 октября:

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус предупредил, что идея коллективного иммунитета от коронавируса не может быть действенной стратегией в борьбе с пандемией.

Число больных COVID-19 в Украине увеличилось еще на 5 тысяч человек.

Министерство здравоохранения предлагает продлить карантин в Украине до конца года.

Министр здравоохранения Максим Степанов 13 октября заявил, что в украинских больницах две трети коек уже заняты больными COVID-19.

В сентябре компания AstraZeneca, разрабатывающая вакцину совместно с Оксфордским университетом, приостановила исследования вакцина от коронавируса — у добровольца выявили побочную реакцию. Сейчас об остановке испытаний заявляет фармацевтическая компания Johnson & Johnson.