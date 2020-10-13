18-летний Данила Монахов, который в Нижегородской области России открыл огонь из ружья по людям на остановке, найден мертвым.

Об этом сообщают российские СМИ.

Telegram-канал Life Shot пишет, что тело Монахова нашли в лесополосе рядом с деревней Большеорловское Нижегородской области. При себе у него было обнаружено два ружья. Предварительная причина смерти — самоубийство.

«На месте обнаружения тела Данила Монахова на окраине посёлка Большеорловское работают следователи.

Отсюда до остановки, где произошла стрельба, идти меньше 5 минут», — говорится в сообщении канала.

Напомним, накануне Данила Монахов расстрелял из ружья свою бабушку, а потом людей на остановке. Сразу погибли три человека. Бабушке стрелка — Галине Монаховой — пришлось ампутировать руку. Пожилая женщина потеряла много крови и после операции переведена в реанимацию в крайне тяжелом состоянии.

Также СМИ сообщают, что нижегородский стрелок палил хаотично. К примеру, он чуть не застрелил местную жительницу — 97-летнюю бабушку, которая находилась у себя в квартире. Дробь застряла в противоположной от окна стене.