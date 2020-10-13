В Борисполе 13 октября сотрудница Киевской городской прокуратуры сбила 10-летнюю девочку на пешеходном переходе.

Видео с кадрами происшествия опубликовали в Telegram-канале Kievmap.

На кадрах видно, что ребенок переходил проезжую часть по пешеходному переходу (нерегулируемому), несколько машин остановились пропустить девочку, но внедорожник Mercedes решил проигнорировать правила дорожного движения.

«Обозреватель» пишет, что девочка получила перелом ключицы и была госпитализирована.

«К сожалению, в городе Борисполь произошло ДТП с участием нашей сотрудницы. Расследованием дорожного происшествия сейчас занимаются следователи Государственного бюро расследований, которые, уверены, проведут его максимально прозрачно и объективно. С 2014-го года указанная прокурор находится в отпуске по уходу за ребенком, имеет на иждивении четырех малолетних детей. Выражаем слова поддержки родным пострадавшего ребенка и надеемся на ее скорейшее выздоровление», — комментирует инцидент официальный представитель Киевской городской прокуратуры.

Напомним, экс-прокурор устроил смертельное ДТП в Хмельницкой области, погибли два человека.