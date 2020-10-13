В Киеве с начала пандемии COVID-19 уволились 20-25% медицинских работников.

Об этом в эфире «Громадського радіо» заявил представитель Киевсовета, председатель постоянной комиссии по вопросам здравоохранения и социальной защиты Олег Гелевей.

По его мнению, медсестры не будут бороться с коронавирусом за 10-15 тысяч гривен, необходимо срочно решить проблему. По его мнению, центральная власть должна упростить закупки и перераспределить средства из других сфер на борьбу с коронавирусом, в частности, на закупку необходимого оборудования и повышение зарплат медработникам.

Он также добавил, что в киевских больницах может не хватить кислорода:

«Сейчас в столице для госпитализации больных с COVID-19 задействовали 20 больниц по сравнению с 7 в начале пандемии. Туда входят и родильные дома, и детские больницы, где меньше заполненность больными коронавирусом, в основных опорных больницах заполненность достигает 90%».

Напомним, карантин в Украине продлили из-за резкого роста новых случаев коронавируса. Одновременно с этим ужесточаются и условия карантина.

Лидером по суточной заболеваемости COVID-19 в Украине стала Харьковская область, накануне там выявили сразу 741 случай коронавирусной инфекции. Местные врачи признаются, инфекционная больница переполнена и спасают уже тех, у кого больше шансов на жизнь.