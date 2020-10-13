Лидером по суточной заболеваемости COVID-19 в Украине стала Харьковская область, накануне там выявили сразу 741 случай коронавирусной инфекции. Местные врачи признаются, инфекционная больница переполнена и спасают уже тех, у кого больше шансов на жизнь.

Об этом говорится в материале «Обозревателя».

По словам анестезиолога Владимира Корсунова, который работает в реанимации Харьковской областной инфекционной больницы, такой нагрузки и заполненности учреждения он не видел за всю свою жизнь в медицине – с 1984 года. Врач утверждает, что сейчас в инфекционной больнице лечится более 300 человек, в реанимации, которая рассчитала на 6 человек находятся 12, еще 15 человек на аппарате искусственной вентиляции легких, всего 28 тяжелых больных.

Анестезиолог подчеркивает, даже председатель Харьковской областной государственной администрации Алексей Кучер признался, что Харьков уже «черная» зона, поскольку заполненность коек – 100%.

«Единственное, что не дает нам возможность записать эту цифру, – незаполненность койко-мест в детской инфекционке и в отделении акушерства. Без них все больницы интенсивной терапии для взрослых забиты. Уже бы в коридоры поставили кровати, но в этом нет никакого смысла, потому что там нет доступа к кислородной терапии», – признает врач.

Корсунов подчеркивает, если потенциал для размещения больных в харьковских больницах еще есть, то уже катастрофически не хватает медперсонала и кислорода. Причина: регион не готовился к ухудшению ситуации, все делается только сейчас, когда под больницами стоят очереди со «скорыми».

«Берут тех, кому критически необходим кислород, а это сатурация на уровне 70-80%. И то иногда и это невозможно. В Харькове реализовался бергамский сценарий. Мы уже не одну неделю подряд вынуждены выбирать того, кто является более перспективным для выздоровления» , – сказал врач.

Харьковский волонтер Наталья Попова подчеркивает, что главная причина распространения коронавирусной инфекции – концерты политиков перед выборами. К тому же, местные власти не контролируют соблюдение карантина:

«Не знаю, как в других городах, у нас все игнорируют масочный режим и социальную дистанцию. Люди сами ходят на концерты, никто туда не гонит насильно, а на тех, кто в маске, смотрят, как на «ты что больной?».

Волонтер резюмирует, врачи работают без выходных, в городе катастрофическая ситуация.

Главные новости о COVID-19 на 13 октября:

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус предупредил, что идея коллективного иммунитета от коронавируса не может быть действенной стратегией в борьбе с пандемией.

Число больных COVID-19 в Украине увеличилось еще на 5 тысяч человек.

Министерство здравоохранения предлагает продлить карантин в Украине до конца года.

Министр здравоохранения Максим Степанов 13 октября заявил, что в украинских больницах две трети коек уже заняты больными COVID-19.

В сентябре компания AstraZeneca, разрабатывающая вакцину совместно с Оксфордским университетом, приостановила исследования вакцина от коронавируса — у добровольца выявили побочную реакцию. Сейчас об остановке испытаний заявляет фармацевтическая компания Johnson & Johnson.

Министр здравоохранения Максим Степанов признался, что в стране ухудшилась ситуации с коронавирусом, но тотального карантина Украина не выдержит.