13 октября в Киеве на Майдане Независимости спецназ провел операцию по задержанию преступников, были слышны выстрелы.

Об этом сообщил «Киев Оперативный».

«Только что в самом сердце города — на Майдане Независимости, правоохранители-спецназовцы кого-то задерживали. Говорят, что даже были слышны выстрелы», — говорится в сообщении.

Позже в Министерстве внутренних дел сообщили, что спецназ задержал преступников, которые грабили торговцев валютой.

А «Страна» публиковала снимки с места происшествия.

«В операции было задействовано спецподразделение КОРД Национальной полиции. В момент задержания микроавтобус силовиков врезался в автомобиль злоумышленников. Задержанные продолжают находиться на месте происшествия — двое мужчин в наручниках, на вид им около 40 лет. Во время задержания были повреждены три гражданских автомобиля и один служебный. Обстоятельства произошедшего выясняются. На месте происшествия также замечен «Ford» с латвийскими номерными знаками и следами от пуль на заднем стекле. Имеют ли к нему отношения задержанные пока неизвестно», — говорилось в сообщении издания.

Подробности сообщает и Национальная полиция. По информации правоохранителей, во время задержания злоумышленники пытались сбежать, протаранили четыре автомобиля и неоднократно создавали аварийную ситуацию. В итоге бойцы КОРДа применили табельное огнестрельное оружие. В результате выстрелов никто не пострадал.

Преступники — иностранцы, ранее судимые за имущественные преступления. Их задержание произошло после того, как они 13 октября на улице Леси Украинки отобрали сумку с деньгами.