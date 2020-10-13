В Днепре женщина родила в такси. Роды принял муж, затем семью экстренно доставили в роддом в сопровождении полиции.

Об этом сообщает «Информатор».

По информации издания, схватки у женщины начались ночью дома. Пара вызвала такси, но на полпути стало понятно, что ребенок не будет ждать до роддома. Таксист остановил автомобиль и вызвал «скорую». В этот момент муж уже принимал роды.

В этот момент мимо проезжали патрульные полицейские — они остановились, чтобы узнать, что случилось. Семейная пара попросила их подождать и потом сопроводить до больницы. В 4:40 в автомобиле такси родилась девочка. Малышку укутали кофтами и всем, что оказалось под рукой.