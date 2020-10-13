Заместитель военного прокурора Западного региона устроил смертельное ДТП в Хмельницкой области.

Подробности сообщает «УНН».

По предварительной информации, около 20 часов на автодороге вблизи села Гелетенци Хмельницкого района автомобиль Toyota, за рулем которого был заместитель военного прокурора, выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с автомобилем Volkswagen. В результате столкновения водитель и пассажир Volkswagen погибли.

«Обозреватель» пишет, что в пресс-службе Специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере Западного региона уже открестились от своего сотрудника. Там уточнили, что один из участников ДТП уже не является их сотрудником: «Один из участников данной аварии был уволен с должности заместителя (заместитель военного прокурора Западного региона) еще 10 сентября. То есть, он не является нашим сотрудником».

«Dtp_khm» в Facebook публикует фото с места аварии, а также пишет, что водитель Toyota госпитализирован.