Министерство иностранных дел Российской Федерации обвиняет боснийскую правозащитницу и Комиссара Совета Европы по правам человека Дуню Миятович в том, что она не видит ущемления прав русскоязычных граждан в Украине.

Об этом говорится в заявлении МИД России.

В ведомстве подчеркивают, что «комиссар не желает уделять в своей работе внимание системным нарушениям прав русскоязычных граждан в ряде стран-членов Совета Европы».

Конечно же, в России делают ударение на Украине, где «Миятович откровенно замалчивает вопиющую ситуацию с соблюдением прав человека».

«Где власти ведут целенаправленную кампанию по ущемлению прав и интересов многочисленного русскоязычного населения страны. Несмотря на наши неоднократные обращения к Комиссару, которые содержали конкретные примеры и свидетельства дискриминационного характера языковой политики Киева и насильственной «украинизации» всех сфер жизни общества, должная реакция не последовала», — говорится в сообщении МИД РФ.