Погода на Покров Пресвятой Богородицы и День защитника Украины обещает быть теплой.

Об этом сообщает синоптик Наталка Диденко.

Согласно ее прогнозу, теплее всего завтра будет на востоке и юге: + 19 + 24 градуса. Прохладнее будет в западной части: + 9 + 14 градусов, а в Карпатах местами около нуля или даже ниже. В центральных областях от 15 градусов в Винницкой области, до 23 градусов в Днепре и районах. На севере ожидается от 15 градусов в Житомирской области, до +20 градусов в Сумской области.

Ветер юго-западного направления, 5-12 м/с.

День защитника Украины: красивые поздравления и открытки

Дожди завтра возможны на крайнем западе, в Карпатах есть вероятность снега.

В большинстве областей завтра удержится преимущественно сухая погода, но при этом ожидаются туманы.

В Киеве ожидается в районе +17 градусов. Дождей не предвидится.

«Ощутимое похолодание придет в конце недели, дневная температура воздуха будет снижаться постепенно до + 5 + 12 градусов в течение 16-18 октября, ночью местами возможные заморозки. Однако на юге и востоке еще удержится более теплее погода», — говорит синоптик.