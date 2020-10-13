В Украине в следующем году вырастут не только минималка и прожиточный минимум, но и часть налогов.

О том, как вырастут налоги в 2021 году, говорится в материале «Обозревателя».

Для физлиц-предпринимателей

В 2021 году суммы, которые они должны отдавать государству, вырастут, по информации издания, дважды:

с 1 января:

Первая группа единого налога:

единый налог с 219,7 до 227 грн из-за повышения в декабре (10% прожиточного минимума)

ЕСВ с 1100 до 1320 грн (22% минималки)

Вторая группа единого налога:

единый налог с 1000 до 1200 грн (20% минималки)

ЕСВ с 1100 до 1320 грн (22% минималки)

Третья группа единого налога:

ЕСВ с 1100 до 1320 грн (22% минималки)

с 1 июля:

Первая группа:

единый налог с 227 до 237,1 грн (10% прожиточного минимума)

ЕСВ с 1320 до 1430 грн (22% минималки)

Вторая группа единого налога:

единый налог с 1200 до 1300 грн (20% минималки)

ЕСВ с 1320 до 1430 грн (22% минималки)

Третья группа единого налога:

ЕСВ с 1320 до 1430 грн (22% минималки).

Издание также подчеркивает, что простые украинцы в 2021 году будут больше платить за большие квартиры и дома. Такое увеличение уже предусмотрено Налоговым кодексом. Кроме того, для тех, кто самостоятельно покупает стаж, вырастут отчисления. К примеру, если в январе 2020-го за один год нужно было заплатить 24,9 тыс. грн, то в январе 2021-го уже 31,6 тыс. грн.

Размер налога на недвижимость – до 1,5% минималки за каждый квадратный метр сверх нормы (норма 60 квадратов для квартиры и 120 для дома, но может быть пересмотрена местной властью). Платить в 2021-м нужно за 2020-й, поэтому и размер минимальной зарплаты учитывается за прошлый год. Тогда украинцы получали не меньше 4723 грн, значит, платить нужно до 70,8 грн за квадрат.

Налог на машины. В Украине транспортный налог в размере 25 тысяч гривен сейчас платят владельцы машин возрастом до пяти лет и ценою от 375 минималок (чуть больше 1,8 млн грн). Кабинет министров предлагает последнюю норму снизить до 200 минималок (1 млн грн). Если оставить старые правила, в следующем году минимальная цена, при которой нужно платить налог, составляла бы 2,2 млн грн. По новым правилам – 1,2 млн.

Акциз на алкоголь. В 2021 году Кабмин предлагает на 11,6% повысить акциз на алкогольные напитки (это уровень инфляции в текущем году), что приведет к росту цен и в рознице (это не означает, что пропорционально вырастут цены на полках).

Экологический налог. На 11,6-12% повысят экологический налог, ставки за использование водного, радиочастотного и лесного ресурсов.