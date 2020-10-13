В украинских больницах уже находится свыше 21 тысячи пациентов с COVID-19, а также подозрением на коронавирусную инфекцию. При этом максимальное количество коек в больницах — 52 тысячи.

Соответствующие цифры в ходе брифинга озвучил министр здравоохранения Максим Степанов.

Он отметил, что уже ввели в оборот 34 154 кровати, еще 6500 коек готовы к введению в обращение.

«У нас достаточно напряженная ситуация с кроватями, с госпитализациями. За минувшие сутки были госпитализированы 865 человек. Всего на сегодняшнее утро у нас заняты 21 тысяча 277 коек в целом по стране. Мы считаем всех, у кого есть подтвержденный диагноз или подозрение на COVID-19, но эти люди имеют средней тяжести или тяжелое течение болезни и нуждаются в стационарном лечении», — заявил Максим Степанов.

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус предупредил, что идея коллективного иммунитета от коронавируса не может быть действенной стратегией в борьбе с пандемией.

Число больных COVID-19 в Украине увеличилось еще на 5 тысяч человек.

Министерство здравоохранения предлагает продлить карантин в Украине до конца года.