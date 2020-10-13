Во Всемирной организации здравоохранения отрицают начало второй волны коронавируса, заявляя, что просто есть рост заболеваемости в некоторых странах.

Соответствующее заявление сделала региональный директор по чрезвычайным ситуациям ВОЗ в Европе Дорит Ницан, передают «РИА Новости».

«Виды и формы коронавируса показывают, что нет никакой второй волны пандемии. Есть страны, где наблюдается рост, но есть и страны, где идет снижение. Мы смотрим на эту ситуацию на ежедневной основе, изучаем ситуацию в странах, где идет снижение», — сказала Ницан.

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Главные новости о COVID-19 на 13 октября:

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус предупредил, что идея коллективного иммунитета от коронавируса не может быть действенной стратегией в борьбе с пандемией.

Число больных COVID-19 в Украине увеличилось еще на 5 тысяч человек.

Министерство здравоохранения предлагает продлить карантин в Украине до конца года.

Министр здравоохранения Максим Степанов 13 октября заявил, что в украинских больницах две трети коек уже заняты больными COVID-19.

В сентябре компания AstraZeneca, разрабатывающая вакцину совместно с Оксфордским университетом, приостановила исследования вакцина от коронавируса — у добровольца выявили побочную реакцию. Сейчас об остановке испытаний заявляет фармацевтическая компания Johnson & Johnson.

Министр здравоохранения Максим Степанов признался, что в стране ухудшилась ситуации с коронавирусом, но тотального карантина Украина не выдержит.