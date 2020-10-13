От COVID-19 умерла жена экс-командира батальона «Слобожанщина» Андрея Янголенко, харьковская полицейская, ветеран АТО Инна Янголенко.

Близкие Инны сообщают, что она вместе с мужем и его братом ушла на фронт в 2014 году. В 2015 году машину, в которой находились супруги, взорвали. Инна получила множественные ранения. При взрыве сильно пострадали легкие Инны, они и не справились с новой инфекцией.

У Инны остались двое сыновей и овдовевший муж.

Напомним, накануне 49-летний боец-фронтовик ООС Николай Микитенко устроил самосожжение в центре Киева.