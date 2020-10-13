Вопрос возвращения Крыма будет открыт для Украины до тех пор, пока полуостров не вернется к статусу, который был до февраля 2014 года.

Об этом на брифинге заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

По его словам, вопрос Крыма закрыт исключительно в сознании «жителей» Кремля.

«Для остального мира и для самих россиян, которые не обременены пропагандистскими штампами, вопрос Крыма остается открытым, пока он не вернется в состав Украины», — заявил Кулеба.

Министр также добавил, что Россия продолжает свою агрессию против Украины. К примеру, на 14 октября запланирована 12 незаконная призывная кампания в Крыму. Такая кампания, уточнил министр, военное преступление и прямо запрещена международным гуманитарным правом.

«О преступлениях, которые совершает Российская Федерация в Крыму, то все они должным образом документируются, фиксируются и, безусловно, наступит время, когда все они добавятся к делу и Россия понесет за них ответственность», — отметил Кулеба.

Как сообщалось ранее, министерство иностранных дел Российской Федерации обвиняет боснийскую правозащитницу и Комиссара Совета Европы по правам человека Дуню Миятович в том, что она не видит ущемления прав русскоязычных граждан в Украине.